Aserbaidschanische Delegation nimmt an Eröffnungsveranstaltung “Internationale Armeespiele-2021" teil VIDEO

Baku, 24. August, AZERTAC

Eine Delegation des aserbaidschanischen Verteidigungsministeriums um den zu einem Besuch in Moskau weilenden stellvertretenden Verteidigungsminister, Generalleutnant Nizam Osmanov, nahm an der Eröffnungsveranstaltung “Internationale Armeespiele-2021“ teil.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC traf sich der stellvertretende Verteidigungsminister auch mit einer Gruppe von Teilnehmern des Wettbewerbs “Panzer-Biathlon“, der auf dem Truppenübungsplatz Alabino bei Moskau durchgeführt wird, und wünschte ihnen Erfolg bei den Wettkämpfen.

Generalleutnant Nizam Osmanov besuchte auch den aserbaidschanischen Pavillon der im Rahmen der Internationalen Armeespiele - 2021 organisierten Ausstellung “Haus der Freundschaft“.

Es sei erwähnt, dass aserbaidschanische Armeangehörigen im Rahmen der "Internationalen Armeespiele - 2021" an den Wettbewerben "Panzerbiathlon" und "Armee der Kultur" in Russland, dem "Meeres-Pokal" im Iran und dem Wettbewerb “Meister des Artilleriefeuers“ in Kasachstan teilnehmen.