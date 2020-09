Aserbaidschanische Delegation trifft sich mit Vertretern der internationalen Medien in Istanbul

Istanbul, 8. September, AZERTAC

Der Besuch einer aserbaidschanischen Delegation unter der Leitung des Assistenten des aserbaidschanischen Präsidenten, Leiters der Abteilung für Außenpolitik im Präsidialamt, Hikmat Hajiyev, in Istanbul, setzt sich fort.

AZERTAC zufolge hielt die aserbaidschanische Delegation um Hikmat Hajiyev am Dienstag ein Treffen mit den Vertretern internationaler Medienorganisationen in Istanbul ab.

”Es war eine große Freude, sich mit den Vertretern der in Istanbul tätigen internationalen Medien zu treffen und einen offenen Dialog zu führen. Wir hatten ausführliche Diskussionen über den armenisch-aserbaidschanischen Konflikt sowie regionale und internationale Fragen geführt, wie der Assistent des aserbaidschanischen Präsidenten am Dienstag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schrieb.

Der Hauptzweck des Besuchs besteht darin, eine gemeinsame Medienplattform zwischen Aserbaidschan und der Türkei zu schaffen sowie Nachrichten, Experten und Meinungen auszutauschen und die Popularisierung der beiden Länder in der Welt über soziale Medien zu fördern.

Zur aserbaidschanischen Delegation gehören Farhad Amirbeyov, Leiter des Sektors für Informationsunterstützung der Ersten Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan, Aslan Aslanov, Vorsitzender der Nachrichtenagentur Aserbaidschans (AZERTAC), Ahmad Ismayilov, Exekutivdirektor des Fonds für Unterstützung und Entwicklung der Massenmedien unter dem Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Ismat Sattarov, Vorsitzender des Nationalen für Radio- und Fernsehrates, Rovschan Mammadov, Vorsitzender des aserbaidschanischen Fernseh- und Radiosenders (AzTV) und Balakischi Gasimov, Generaldirektor des öffentlichen Radio -und Fernsehsenders (itv).

Beim dreitägigen Besuch in Istanbul, der am 8. September zu Ende geht, wird die Delegation von dem aserbaidschanischen Botschafter in der Türkei, Khazar Ibrahim, und der aserbaidschanischen Generalkonsulin in Istanbul, Narmina Mustafayeva begleitet.