Aserbaidschanische Delegation wird in Ürümqi und Schanghai an Ausstellungen teilnehmen

Baku, 14. Juli, AZERTAC

Eine aserbaidschanische Delegation wird im August dieses Jahres an der China-Eurasien Messe in Urümqi und im November an einer internationalen Importausstellung in Shanghai teilnehmen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Ministeriums für Wirtschaft gegenüber der Nachrichtenagentur AZERTAC sagte das der Wirtschaftsminister Schahin Mustafayev.

Er sagte auch, dass bis Ende dieses Jahres aserbaidschanisches Weinhaus in Shanghai eröffnet wird. Darüber hinaus ist die Eröffnung von aserbaidschanischen Handels- und Weinhäusern auch in Peking und in einigen anderen Großstädten dieses Landes vorgesehen, Minister Mustafyev.