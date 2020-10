Aserbaidschanische Flagge weht an allen Ecken der brüderlichen Türkei - FOTOSTRECKE

Istanbul, 5. Oktober, AZERTAC

Die großen Siege der heldenhaften aserbaidschanischen Armee im Kampf um die Befreiung von unseren armenisch besetzen historischen Gebieten und ihre erfolgreiche Gegenoffensive der seit dem 27. September gestarteten provozierenden Angriffe der armenischen Streitkräfte in Berg-Karabach und in den umliegenden Bezirken werden in jeder Region der brüderlichen Türkei mit großer Feierlichkeit gefeiert, wie AZETAC berichtet.

Die dreifarbige aserbaidschanische Flagge weht an allen Ecken und Enden der brüderlichen Türkei. Historische Symbole jeder Region des Bruderlandes wird für Aserbaidschan mit Lichtstrahlen in Blau-Rot-Grün beleuchtet. Aserbaidschan ist der brüderlichen Türkei für die Solidarität und Unterstützung dankbar.