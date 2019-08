Aserbaidschanische Futsal-Mannschaft trifft auf Weißrussland

Baku, 24. August, AZERTAC

Die aserbaidschanische Futsal-Nationalmannschaft wird vom 25. bis 28. August ein Trainingslager in Minsk abhalten.

Die Nationalmannschaft wird am 26. und 28. August Freundschaftsspiele gegen Belarus bestreiten, wie der aserbaidschanische Futsal-Verband gegenüber AZERTAC mitteilte. Das erste Spiel wird in Minsk stattfinden, und der andere Match wird in der Stadt Borissow ausgetragen werden.

Die aserbaidschanische Nationalmannschaft wird in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft vom 22. bis 27. Oktober in Baku auf die Slowakei, Moldawien und Montenegro treffen, hieß es in der Mitteilung des Verbands.