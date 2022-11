Aserbaidschanische Kunstturnerinnen gewinnen beim Turnier in Tiflis 25 Medaillen

Baku, 23. November, AZERTAC

In der georgischen Hauptstadt Tiflis wurde das internationale Turnier in künstlerischer Gymnastik ”II New Look Cup“ ausgetragen. Aserbaidschan war beim Turnier mit dem Klub ”Ocag Sport“ vertreten.

Wie AZERTAC unter Berufung auf das Ministerium für Jugend und Sport berichtete, gewannen die aserbaidschanischen Kunstturnerinnen beim Turnier 11 Gold-, 9 Silber- und 5 Bronzemedaillen.