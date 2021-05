Aserbaidschanische Para-Karatekämpferin holt Gold bei Europameisterschaft in Kroatien

Baku, 23. Mai, AZERTAC

Die Para-Karate-Europameisterschaft läuft in Poreč, Kroatien, nun weiter.

Laut AZERTAC besiegte aserbaidschanische Karatekämpferin, Mitglied der Nationalmannschaft Emliya Mitlinova im Finale ihre Gegnerin aus Estland und schnappte sich damit Gold.

Damit hat die Anzahl der von aserbaidschanischen Sportlern bei der Meisterschaft in Poreč gewonnenen Medaillen bereits drei erreicht.

Hier sei erwähnt, dass davor Sahib Ahadov und Eldar Ahmadov in verschiedenen Gewichtsklassen Bronze geholt haben.

Fünf aserbaidschanische Athleten nehmen an der Parakarate-Europameisterschaft teil. Die Kontinentalmeisterschaft endet am Sontag, dem am 23. Mai.