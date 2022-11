Aserbaidschanische Parlamentarier werden an der Sitzung der PA der NATO teilnehmen

Baku, 17. November, AZERTAC

Eine Gruppe von aserbaidschanischen Parlamentariern, Mitglieder der Delegation in der Parlamentarischen Versammlung der NATO, werden am Freitag, dem 18. November Madrid, Spanien, besuchen, um an der 68. Jahrestagung der PA der NATO teilzunehmen.

Laut der Abteilung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Parlaments gegenüber AZERTAC werden bei der Sitzung das neue strategische Konzept der NATO, die Lage auf dem Westbalkan, sowie die Terrorismusbekämpfung, Cyberbedrohungen, den Klimawandel betreffende Fragen und andere Themen diskutiert werden.

Die Reise endet am 22. November.