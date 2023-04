Aserbaidschanische Parlamentsdelegation zu Besuch in Russland

Baku, 13. April, AZERTAC

Die aserbaidschanische Parlamentssprecherin Sahiba Gafarova weilt zu einem Besuch in Russland, um an der 55. Plenarsitzung der Interparlamentarischen Versammlung der GUS-Länder in St. Petersburg teilzunehmen.

Wie die Abteilung für Presse und Öffentlichkeitsarbeit der Nationalversammlung der Nachrichtenagentur AZERTAC mitteilte, wird Frau Sahiba Gafarova im Rahmen ihres Besuchs wird eine Rede bei der Sitzung halten und eine Reihe von Treffen mit Delegationsleitern abhalten.