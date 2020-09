Aserbaidschanische Parlamentssprecherin: Wir hoffen, dass Russland sein Bestes geben wird, um den Konflikt zu lösen

Moskau, 23. September, AZERTAC

Ich denke, dass es sich nicht lohnt, über die Rolle Russlands nicht nur in regionalen Fragen, sondern auch bei der Lösung der auf der globalen Agenda stehenden Themen zu sprechen. Wir hoffen, dass Russland seinen Einfluss in der globalen Politik nutzen und als Ko-Vorsitzender der OSZE-Minsk-Gruppe alles in seiner Macht Stehende tun wird, um dem seit langen Jahren daurenden Berg-Karabach-Konflikt ein Ende zu setzen.

AZERTAC zufolge sagte dies die aserbaidschanische Parlamentssprecherin Sahiba Gafarova heute in ihrer Rede vor dem Föderationsrat der Föderalen Versammlung der Russischen Föderation.