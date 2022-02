Aserbaidschanische Produkte werden in “Gulfood 2022“ in Dubai ausgestellt

Baku, 15. Februar, AZERTAC

In Dubai, findet die Ausstellung “Gulfood 2022“ (International Food Exhibition) statt.

In der Ausstellung werden auch in Aserbaidschan hergestellte Produkte mit Organisationsunterstützung des Wirtschaftsministeriums und des Fonds zur Export- und Investitionsförderung in Aserbaidschan (AZPROMO) zu Schau gestellt. Aserbaidschanische Unternehmen präsentieren mehr als 15 Arten von Produkten unter der Marke “Made in Azerbaijan”. Im Rahmen der fünftägigen Ausstellung werden sich aserbaidschanische Unternehmer mit ihren ausländischen Kollegen treffen und mit ihnen die Möglichkeiten für den Export von Produkten aus Aserbaidschan erörtern.