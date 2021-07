Aserbaidschanische Ringer offiziell in Richtung Tokio verabschiedet

Baku, 27. Juli, AZERTAC

Aserbaidschanische Ringer, die bei den Sommerspielen in Japan an den Start gehen, haben sich am 27. Juli nach Japan begeben. Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie steht die Gesundheit der Athleten besonders im Fokus. Am Sonntag und Montag, dem 25. und 26. Juli wurde die Mannschaft vor dem Abflug auf das neuartige Coronavirus getestet, wie der Aserbaidschanische Ringerverband gegenüber AZERTAC erklärte.

Haji Aliyev (65 kg), Turan Bayramov (74 kg), Scharif Scharifov (97 kg), Maria Stadnik (50 kg) und Alice Manolova (68 kg), Rafig Huseynov (77 kg) und Islam Abbasov (87 kg) werden Aserbaidschan in den Wettkämpfen im Ringen bei Olympia vertreten. Die Ringer-Wettkämpfe finden vom 01. bis 07. August statt.