Aserbaidschanische Schachspielerin gewinnt Online-Schachturnier in China

Baku, 9. Januar, AZERTAC

Gunay Mammadzade, Spitzenreiterin der Nationalmannschaft ist mit Gold gut ins neue Jahr gestartet. Sie gewann das Online-Schachturnier “The Belt and Road 2023 to World Chess Women's Summit“ in China.

Die aserbaidschanische Schachspielerin erzielte nach 11 Runden 8,5 Punkte und schnappte sich damit Gold. Bibisara Assaubayeva aus Kasachstan belegte mit gleicher Punktzahl den zweiten Platz.

AZERTAC zufolge nahmen 12 Schachspielerinnen aus 7 Ländern am Rundenturnier teil.