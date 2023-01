Aserbaidschanische Schachspielerin wird Aserbaidschan bei Online-Schachturnier in China vertreten

Baku, 7. Januar, AZERTAC

Heute startet ein Online-Schachturnier “The Belt and Road 2023 to World Chess Women's Summit“ in China.

AZERTAC zufolge werden 12 Schachspielerinnen aus 7 Ländern am Rundenturnier teilnehmen.

Gunay Mammadzade, Spitzenreiterin der Nationalmannschaft wird Aserbaidschan im Wettbewerb vertreten.

Gewinnerin des Turniers wird am 8. Januar feststehen.