Aserbaidschanische Soldaten dienen mit Stolz in befreiten Gebieten VIDEO

Kelbadschar, 25. November, AZERTAC

Anlässlich des ersten Jahrestages der Befreiung der aserbaidschanischen Gebiete von der armenischen Besatzung hat das Verteidigungsministerium eine Medientour in die Region Kelbadschar organisiert. Auch ein AZERTAC-Korrespondent nahm an der Tour teil und filmte in den befreiten Gebieten.

Wie in allen Teilen der im letzten Jahr von der Besatzung befreiten Gebiete werden auch in der Region Kelbadschar große Wiederaufbauarbeiten durchgeführt. Das Leben kehrt in jene von Armeniern zerstörten Regionen zurück. Die aserbaidschanischen Soldaten verteidigen die befreiten Gebiete mit Entschlossenheit, Selbstaufopferung und dienen hier mit Stolz.