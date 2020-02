Aserbaidschanische Soldaten nehmen an Militärparade in Moskau teil

Baku, 5. Februar, AZERTAC

Aserbaidschanischen Militär werden am 9. Mai des laufenden Jahres an einer Militärparade anlässlich des 75. Jahrestages des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg in Moskau teilnehmen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber der Nachrichtenagentur AZERTAC wird Aserbaidschan bei der Militärparade in Moskau durch die Fahnenträger der Aserbaidschanischen Armee und 75-köpfige Einheit vertreten sein.