Aserbaidschanische Stellungen in Richtung Kelbadschar erneut beschossen

Baku, 25. Juli, AZERTAC

Am 25. Juli um 15:30 Uhr Lokalzeit wurden Stellungen der aserbaidschanischen Armee in Richtung des Dorfes Zäylik in der Region Kelbadschar von armenischen Einheiten aus Positionen in der Nähe des Dorfes Yuchari Sortscha im Bezirk Basarkecar erneut beschossen.

Dabei setzten armenische Einheiten Maschinenpistole -und Scharfschützengewehre ein.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC habe es keine Toten oder Verletzten unter dem Personal der aserbaidschanischen Armee gegeben.

Einheiten der aserbaidschanischen Armee ergreifen weitere geeignete Maßnahmen, um Provokationen des Feindes mit Gegenfeuer zu verhindern, hieß es.