Aserbaidschanische Stellungen in Richtung Nachitschewan unter Beschuss genommen

Baku, 14. Juli, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 14. Juli 2021, morgens um 10:00 Lokalzeit haben armenische Einheiten Stellungen der aserbaidschanischen Armee in Richtung der Region Sadarak der Autonomen Republik Nachitschewan an der armenisch-aserbaidschanischen Staatsgrenze mit Waffen verschiedener Kaliber unter Beschuss genommen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC wurde ein aserbaidschanischer Soldat durch Beschuss schwer verletzt. Der Verletzte wurde nach erster Hilfe ins Krankenhaus eingeliefert. Mit Gegenfeuer aserbaidschanischer Einheiten wurde der Feind zum Schweigen gebracht.

Aserbaidschanische Einheiten behalten derzeit die volle Kontrolle über die Einsatzsituation in diesem Bereich bei.