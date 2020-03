Aserbaidschanische Taekwondo-Kämpfer gewinnen 7 Medaillen beim Turnier in Eindhoven

Baku, 8. März, AZERTAC

Die aserbaidschanische Taekwondo-Kämpfer haben bei einem internationalen Turnier "Dutch Open 2020 G1" im niederländischen Eindhoven vier Gold, zwei Silber und eine Bronze, insgesamt sieben 7 Medaillen gewonnen.

AZERTAC zufolge wird die aserbaidschanische Mannschaft der Cheftrainer Reza Mehmandoust und Elnur Amanov vom 14. bis 15. März in Lommel, Belgien, an einem anderen offenen Turnier in der Kategorie G2 teilnehmen.