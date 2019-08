Aserbaidschanische U-17-Fußballnationalmannschaft spielt gegen Israel, Ukraine und Lettland

Baku, 20. August, AZERTAC

Die aserbaidschanische U-17-Fußballnationalmannschaft wird an einem internationalen Turnier (Viktor Bannikov Turnier), das vom 24. bis 31. August in der ukrainischen Hauptstadt Kiew stattfindet, teilnehmen.

Aserbaidschan wird auf dem Viktor Bannikov-Turnier in der Gruppe A gegen ukrainische, lettische und israelische Mannschaften spielen. Die aserbaidschanische U-17-Fußballnationalmannschaft ist vom 20. bis 24. August in einem Trainingslager in Baku, wie AZERTAC unter Berufung auf die aserbaidschanischen Fußballverbünde AFFA berichtet .

Die U-17-Nationalmannschaft trifft am 26. August auf Israel, einen Tag später auf die Ukraine und am 29. August auf Lettland.