Aserbaidschanische U-17-Fußballnationalmannschaft trifft auf Israel

Baku, 26. August, AZERTAC

Die aserbaidschanische U-17-Fußballnationalmannschaft wird heute auf dem internationalen Viktor Bannikov Turnier, das vom 24. bis 31. August in der ukrainischen Hauptstadt Kiew stattfindet, auf Israel treffen.

AZERTAC zufolge wird das Spiel um 18:00 Uhr Bakuer Zeit angepfiffen werden.

Die aserbaidschanische Mannschaft, die in der Gruppe C kämpft, wird am 27. August gegen die Ukraine und am 29. August gegen Lettland spielen.