Aserbaidschanische Universitäten arbeiten mit Universität “Girne Amerikan” eng zusammen VIDEO

Nur-Sultan, 25. Februar, AZERTAC

Die Universität Girne (englisch Girne American University, Abk. GAU) von Zypern arbeitet eng mit einer Reihe von führenden Universitäten Aserbaidschans, einschließlich der Staatlichen Universität Baku, der Aserbaidschanischen Staatlichen Pädagogischen Universität, Staatlichen Nachitschewan Universität, Lehrerhochschule zu Nachitschewan, der Staatlichen Universität Ganja und der Aserbaidschanischen Staatlichen Agraruniversität eng zusammen.

Dies sagte Orkhan Hasanoglu, Direktor der Abteilung für internationale Beziehungen an der Universität Girne, Vorsitzender des Aserbaidschanisch-zyprischen Freundschaftsvereins in seinem Interview mit der Nachrichtenagentur AZERTAC.

Er machte in seinem Interview darauf aufmerksam , dass die GAU heute ihre Filialen in Washington, England, Hongkong, Istanbul und Zypern hat. Rund 200 Studenten studieren derzeit an dieser Universität aus Aserbaidschan. Gleichzeitig arbeitet etwa 15 aserbaidschanische Professoren und Lehrpersonal an dieser Universität. Jedes Jahr machen ca. 200 Pädagogen aus Aserbaidschan Praxis an dieser Hochschule, so Hasanoglu.