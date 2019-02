Aserbaidschanische Unternehmen nehmen an der Messe "Beauty Istanbul 2019" teil

Baku, 6. Februar, AZERTAC

In Istanbul wird am 2. und 4. Oktober des laufenden Jahres die internationale Messe für Kosmetika "Beauty Istanbul 2019" stattfinden. Auch eine Reihe von aserbaidschanischen Unternehmen wurde zu dieser Messe eingeladen, wie AZERTAC unter Berufung auf den Pressedienst des Fonds zur Export-und Investitionsförderung in Aserbaidschan (AZPROMO) berichtete.