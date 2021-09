Aserbaidschanische Unternehmen stellen ihre Lebensmittel auf “WorldFood Moscow-2021“ aus

Moskau, 20. September, AZERTAC

Mehr als 20 aserbaidschanische Unternehmen werden an der Internationalen Lebensmittelausstellung “WorldFood Moscow-2021“ in Moskau teilnehmen. Die Messe, die am 21. September ihre Arbeit beginnt, dauert bis zum 24. September.

AZERTAC zufolge werden auf der Messe Fruchtsäfte, verschiedene Weine, Mineralwässer, Tee, Milchprodukte, Haselnüsse, Obst und Gemüse, Konserven, Süßwaren und andere in Aserbaidschan hergestellte Produkte auf einem einzigen nationalen Stand zur Schau gestellt werden.

Aserbaidschan nimmt dieses Jahr bereits zum fünften Mal an der WorldFood 2021 teil.