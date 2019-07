Aserbaidschanische Unternehmer zur Teilnahme am Wirtschaftsforum in Kirgisien eingeladen

Baku, 29. Juli, AZERTAC

Der Fonds zur Export-und Investitionsförderung in Aserbaidschan (AZPROMO) hat lokale Unternehmer zur Teilnahme an einem internationalen Wirtschaftsforum in Kirgisien eingeladen.

Nach Angaben von AZPROMO wird das Forum “ Issyk-Kul 2019“ am 2. August im kirgisischen Cholpon-Ata stattfinden.