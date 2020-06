Aserbaidschanische Weine werden in polnischen Supermarktketten verkauft

Warschau, 5. Juni, AZERTAC

Aserbaidschanische Weine werden in den polnischen Supermarktketten “Auchan“ verkauft. Es besteht großen Bedarf und Interesse an aserbaidschanischen Waren.

AZERTAC zufolge werden in den globalen Supermarktketten “Auchan“ in Polen seit Juni aserbaidschanische Weine “Ganja Scharab 2“, Yeddi Gozel", "Madrasa" und "Schiraz" und "Sinar" zum Verkauf angeboten.

Es sei erwähnt, dass in Aserbaidschan hergestellte Haselnüsse und Haselnussprodukte auch in den Geschäften “Auchan“ in Polen verkauft werden.