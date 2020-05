Aserbaidschanische Zollakademie und Mykolas-Romeris-Universität werden kooperieren

Baku, 7. Mai, AZERTAC

Die Akademie des Zollkomitees von Aserbaidschan und die Mykolas-Romeris-Universität (MRU) mit Sitz in der litauischen Hauptstadt Vilnius haben bei einem Online-Treffen die Fragen der Zusammenarbeit zwischen den beiden Bildungsanstalten erörtert.

Laut der Auskunft der Akademie gegenüber AZERTAC erklärten die Seiten ihre Bereitschaft, ein Memorandum of Understanding, das zwischen der MRU, einer führenden litauischen Universität im Bereich Zoll und Wissenschaft, und der aserbaidschanischen Zollakademie vereinbart wurde, zu unterzeichnen. Bei dem Online-Treffen wurden die Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung, Forschungen im Zollwesen betreffende Fragen eingehend erörtert. An dem Treffen nahmen Vizerektoren, Dekane und andere Abteilungsleiter beider Universitäten teil.

Darüber hinaus wurden die Perspektiven der Zusammenarbeit zwischen der Akademie und der MRU, vorrangige akademische Bereiche sowie die Zusammenarbeit im Rahmen des Programms "Erasmus +" zur Sprache gebracht.