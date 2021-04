Aserbaidschanische exportiert im ersten Quartal 2921 Waren im Wert von 4,1 Milliarden USD

Baku, 29. April, AZERTAC

Im ersten Quartal summierten sich die aserbaidschanischen Exporte auf 4,1 Milliarden US-Dollar und die Exporte im Nichtölsektor lagen bei rund 501,5 Millionen US-Dollar, wie AZERTAC unter Bezugnahme auf die April-Ausgabe des Zentrums für Analyse der Wirtschaftsreformen und -Kommunikationen mitteilt. Die Exporte im Nicht-Ölsektor sind gegenüber dem gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres 2020 um 70,6 Millionen US-Dollar oder 16,4 Prozent gestiegen.

Im Berichtszeitraum wurden Nicht-Öl Produkte im Wert von 163,1 Millionen USD in die Türkei, 129,8 Millionen USD nach Russland, 44,7 Millionen USD in die Schweiz, 38 Millionen USD nach Georgien und 18,3 Millionen USD in die USA exportiert, hieß es.