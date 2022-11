Aserbaidschanische und armenische Chefdiplomaten treffen sich in Washington

Baku, 8. November, AZERTAC

Die aserbaidschanischen und armenischen Außenminister Jeyhun Bayramov und Ararat Mirzoyan sind am 7. November in Washington zusammengetroffen. Die Minister wurden im Blair House begrüßt, wo sie auch ein gemeinsames Treffen mit dem US-Außenminister Antony Blinken hatten.

Die Chefdiplomaten der beiden Länder tauschten Meinungen über die Elemente eines möglichen Friedensvertrags aus und bekräftigten, dass eine Reihe von Fragen noch zu lösen sind. Die Seiten bekräftigten die Verpflichtungen, die die aserbaidschanischen und armenischen Leader bei ihren Treffen am 6. Oktober in Prag und am 31. Oktober in Sotschi übernommen hatten.

Sie kamen überein, die Verhandlungen zu intensivieren und in den kommenden Wochen ein weiteres Treffen zu organisieren.

Die Außenminister drückten der US-Seite ihre Dankbarkeit für die Ausrichtung der Friedensgespräche zwischen Aserbaidschan und Armenien aus.