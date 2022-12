Aserbaidschanische und russische Außenminister führen Telefonat

Baku, 22. Dezember, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 22. Dezember hat ein Telefonat zwischen dem Außenminister der Republik Aserbaidschan Jeyhun Bayramov und seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow stattgefunden.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Außenministeriums gegenüber AZERTAC erörterten die Minister im Telefonat die aktuelle Lage in der Region und die jüngsten Entwicklungen auf der Latschin-Straße, einschließlich der Fragen der Umsetzung von trilateralen Erklärungen.

Minister Bayramov sagte, dass Aserbaidschan seinen Verpflichtungen nachkommt, und machte darauf aufmerksam, dass die aserbaidschanische Seite die Sicherheit der Bewegung von Fahrzeugen, Personen, Gütern auf der Latschin-Straße garantiert.

Im Telefonat wurden auch Meinungen zu aktuellen Fragen der Kooperationsagenda zwischen den beiden Staaten und anderen Bereichen von gemeinsamem Interesse ausgetauscht.

Die Videos sollen zeigen, dass die Latschin-Straße offen ist, und armenische Krankenwagen, Autos des Friedenskontingents und Fahrzeuge des Internationalen Komitees das Rote Kreuz sich auf der Straße frei bewegen.

Hier sei erwähnt, dass die aserbaidschanische Seite wiederholt an das Kommando des Friedenskontingents appelliert hat, die illegale Ausbeutung der natürlichen Ressourcen in den aserbaidschanischen Gebieten, in denen das russische Friedenskontingent vorübergehend stationiert ist, zu verhindern und die Folgen der negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu beseitigen.

Am 12. Dezember 2022 schlugen aserbaidschanische Umweltaktivisten und Mitglieder verschiedener aserbaidschanischer Nichtregierungsorganisationen ein Zelt auf der Latschin-Straße auf und veranstalteten eine Protestaktion. Sie protestieren gegen illegalen Abbau von Mineralien in den aserbaidschanischen Gebieten und fordern, dass man ihnen Zugang zu den Vorkommen gewährt, in denen die natürlichen Ressourcen illegal ausgebeutet werden,

sowie die Zulassung der Durchführung eines Monitorings durch aserbaidschanische Beamten.