Aserbaidschanischer Botschafter überreicht dem Präsidenten der Demokratischen Republik Timor-Leste sein Beglaubigungsschreiben

Jakarta, 11. November AZERTAC

Am Donnerstag, dem 11. November hat der Präsident der Republik Timor-Leste, Francisco Guter, das Beglaubigungsschreiben des neuen Botschafters der Republik Aserbaidschan in der Demokratischen Republik Timor-Leste, Jalal Mirzayev, in diesem Land entgegengenommen.

Die Präsentation fand in einem Online-Format in der Präsidentenresidenz “Aitarak Laran” mit Teilnahme des Außenministers und des stellvertretenden Außenministers dieses Landes statt.

Neben Aserbaidschan präsentierten auch die neuen Botschafter Israels, Bangladeschs, Dänemarks und Maltas dem osttimoresischen Präsidenten ihr Beglaubigungsschreiben.