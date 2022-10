Aserbaidschanischer Chefdiplomat informiert US-Diplomatin über laufende Friedensprozesse zwischen Aserbaidschan und Armenien

Baku, 28. Oktober, AZERTAC

Am Freitag, dem 28. Oktober führte der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov ein Telefongespräch mit der Assistentin des US-Staatssekretärs für europäische und eurasische Angelegenheiten, Karen Donfried.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Außenministeriums gegenüber AZERTAC tauschte man im Telefonat die aktuelle Lage und die Aussichten für die laufenden Friedensprozesse zwischen Aserbaidschan und Armenien sowie über verschiedene Themen der Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und den USA aus.

Minister Bayramov gab Karen Donfried Informationen über die aktuelle Lage in der Region, die Normalisierungsprozesse der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Armenien, Aserbaidschans Position und Vorschläge über die Aufnahme der Arbeiten an einem Friedensabkommen, sowie über die Schritte, die vom offiziellen Baku in dieser Richtung unternommen werden. Der Minister machte darauf aufmerksam, dass die armenische Seite noch keine Stellung zu Bestandteilen des Friedensabkommens genommen hat, die der armenischen Seite beim Genfer Treffen vorgelegt wurden.

Frau Karen Donfried betonte, dass die Vereinigten Staaten die Bemühungen um Schaffung von Frieden und Stabilität in der Region unterstützen.