Aserbaidschanischer Chefdiplomat zu Besuch in Kasachstan

Baku, 25. November, AZERTAC

Der Außenminister der Republik Aserbaidschan, Jeyhun Bayramov, ist am Freitag, dem 25. November in der kasachischen Stadt Aktau eingetroffen, um am zweiten trilateralen Treffen der Außen- und Verkehrsminister von Aserbaidschan, Kasachstan und Türkiye teilzunehmen, wie der Pressedienst des Außenministeriums der Nachrichtenagentur AZERTAC mitteilte.

Das Ziel des Treffens sei, zu einer koordinierten Zusammenarbeit zwischen den drei Ländern (Aserbaidschan, Kasachstan und Türkiye) in den Bereichen Transport, Transit, Kommunikation, Handel und in einer Reihe anderer Gebiete beizutragen. Auch die Teilnahme einer georgischen Delegation am Treffen in Aktau wird erwartet.

Hier sei erwähnt, dass das erste Treffen in diesem Format am 27. Juni in Baku stattfand.