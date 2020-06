Aserbaidschanischer Diplomat zum Botschafter des Jahres in Korea gekürt

Peking, 11. Juni, AZERTAC

Der Botschafter Aserbaidschans in der Republik Korea Ramzi Teymurov ist in diesem Land zum besten Botschafter des Jahres gekürt worden.

Wie AZERTAC unter Berufung auf die Botschaft berichtet, wurde der aserbaidschanische Diplomat dieser Auszeichnung für seinen großen Beitrag zur Entwicklung der wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen den beiden Ländern für würdig befunden.

In diesem Zusammenhang fand eine Veranstaltung “Korea first, World best Awards 2020” statt.

Botschafter Teymurov sprach in seiner Rede über Beiträge und Bemühungen der Republik Korea zur Entwicklung der internationalen Zusammenarbeit und der kulturellen Beziehungen zu verschiedenen Ländern sowie seine großen Erfahrungen auf dem Gebiet des Kampfes gegen Covid-19.