Aserbaidschanischer Energieminister besucht Ungarn

Baku, 29. März, AZERTAC

Der aserbaidschanische Energieminister Parviz Schahbazov wird am Donnerstag, dem 30. März Ungarn besuchen, um am 3. Treffen der Energieminister der Mitglieds- und Beobachterstaaten der Organisation der Türkischen Staaten (TST) in Budapest teilzunehmen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Energieministeriums gegenüber AZERTAC wird Minister Schahbazov im Rahmen des Ungarn-Besuchs eine Reihe von bilateralen Treffen abhalten.