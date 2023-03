Aserbaidschanischer Energieminister diskutiert mit mehr als 20 deutschen Unternehmen über Partnerschaften im Energiesektor

Baku, 28. März, AZERTAC

Der aserbaidschanische Energieminister Parviz Schahbazov weilt auf Einladung der Bundesaußenministerin, Annalena Baerbock, und des Bundesministers für Wirtschaft und Klimaschutz, Robert Habeck, zu einem Besuch in Deutschland.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Energieministeriums gegenüber AZERTAC nahm Minister Schahbazov im Rahmen der neunten Berliner Konferenz für Energiewende-Dialog an einem Runden Tisch zum Thema “Aserbaidschan jenseits der Öl- und Gasgrenzen: Aussichten für eine künftige Energiepartnerschaft“ teil. An der Veranstaltung nahmen Vertreter von mehr als 20 deutschen Energieunternehmen und Wirtschaftskreisen Bundesverband WindEnergie, Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft (OA), Bundesverband für Wirtschaftsförderung und Außenwirtschaft (BWA), “Siemens Energy“, “Uniper“, “Notus Energy“, deutsche Energie-Agentur – DENA, Deutsch-Aserbaidschanische Auslandshandelskammer (AHK), “EDEG ED-Energy“, “DEIG Energietechnik“, “ALPHA GmbH“, “Windcomp GmbH“, “SAP SE“ teil.

Am runden Tisch wurden neue Kooperationsvorschläge im Rahmen der Politik Aserbaidschans zur Diversifizierung der Energieversorgungsquellen und Energiewendepläne diskutiert.

Energieminister Parviz Schahbazov machte deutsche Unternehmen darauf aufmerksam, dass derzeit ein Projekt für die Übertragung von “grüner Energie“ aus dem Kaspischen Meer nach Europa umgesetzt wird. Das Projekt für Lieferung und Route einer neuen Energiequelle wird von der Europäischen Union gefördert. In der Anfangsphase ist geplant, 4 Gigawatt Energie zu übertragen, womit Aserbaidschan zu einem wichtigen Lieferanten von “grüner Energie“ für Europa wird, fügte er hinzu. Diese Möglichkeiten und Pläne Aserbaidschans bieten Chancen für eine Partnerschaft mit Unternehmen mit deutschen Unternehmen.

Am runden Tisch wurden die Interessen von Energieunternehmen an einer Zusammenarbeit bei der Übertragung von in Aserbaidschan erzeugen Strom, erneuerbarer Energie und “grünem Wasserstoff“, der Produktion von Solarmodulen und der Dekarbonisierung angesprochen. Bei dem Treffen wurden Meinungen über die Perspektiven für eine Kooperation ausgetauscht.