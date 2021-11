Aserbaidschanischer Magsud Magsudov holt Gold bei Trampolin Weltmeisterschaft der Altersklassen

Baku, 25. November, AZERTAC

Der aserbaidschanische Turner Magsud Magsudov hat die Goldmedaille bei der in Baku stattfindenden Trampolin Weltmeisterschaft der Altersklassen gewonnen.

Magsud Magsudov schnapte sich Gold mit 56.200 Punkten in den Altersklassen 13-14.

An den Weltmeisterschaften nehmen 621 Athletinnen und Athleten aus 32 Ländern teil. Die Turnerinnen und Turner treten in den Wettkämpfen sowohl im Trampolin, als auch im Tumbling und Doppel- Minitrampolin in den Altersklassen 11-12, 13-14, 15-16 und 17-21 gegeneinander an.