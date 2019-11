Aserbaidschanischer Parlamentssprecher zu Besuch in St. Petersburg

Baku, 22. November, AZERTAC

Eine parlamentarische Delegation unter der Leitung des aserbaidschanischen Parlamentssprechers, Ogtay Asadov, weilt zu Besuch im russischen St. Petersburg. Die aserbaidschanische Parlamentsdelegation nahm am 22. November an der 50. Jubiläumssitzung der Parlamentarischen Versammlung der GUS im Tavria-Palast in St. Petersburg teil, wie der Pressedienst des aserbaidschanischen Parlaments gegenüber AZERTAC mitteilte.

In der Sitzung wurden die Fragen der weiteren Verbesserung der Gesetzgebung in Bezug auf den Status von Parlamentariern, der Berechnung von Umweltschäden, des Sozialtourismus, der Bildung nationaler Zentren für Umweltsicherheit sowie mit Tätigkeitsrichtungen der GUS-PA für das nächste Jahr zusammenhängende Fragen und andere Themen betrachtet.

Der Besuch der aserbaidschanischen Parlamentsdelegation in St. Petersburg geht heute zu Ende.