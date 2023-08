Aserbaidschanischer Präsident: Wir erklären uns bereit, dem ukrainischen Volk weiterhin notwendige Hilfe zu leisten

Baku, 24. August, AZERTAC

Anlässlich des Nationalfeiertags der Ukraine – des Unabhängigkeitstags sandte der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj folgendes Glückwunschschreiben:

„Das hohe Niveau der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und der Ukraine beruht auf den historischen Traditionen enger Freundschaft und gegenseitigem Respekt zwischen unseren Völkern. Es ist erfreulich, dass sich unsere zwischenstaatlichen Beziehungen, die auf diesem Willen gebaut sind und auf soliden Grundlagen basieren, durch unsere gemeinsamen Bemühungen dynamisch entwickelt haben und in eine Etappe eingetreten sind. Ich glaube, dass sich die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und der Ukraine weiterhin im Einklang mit den Zielen und Vorhaben entwickeln werden, die in der Gemeinsamen Erklärung, die wir während meines Besuchs in der Ukraine im Januar des letzten Jahres unterzeichnet haben, widerspiegelt sind. In meinem eigenen Namen und im Namen des aserbaidschanischen Volkes spreche ich Ihnen und Ihrem gesamten Volk, meine aufrichtigsten Glückwünsche zum Nationalfeiertag der Ukraine – dem Unabhängigkeitstag aus.

„Ich erinnere mich gerne an unser Treffen in Chiᶊinǎu im Juni dieses Jahres, unseren Meinungsaustausch über die bilateralen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und der Ukraine.

Geleitet von der UN-Charta, den Normen und Grundsätzen des Völkerrechts respektiert Aserbaidschan die Souveränität und territoriale Integrität aller Länder, einschließlich der Ukraine. Wir halten die Fragen der humanitären Hilfe für das ukrainische Volk stets im Mittelpunkt und erklären uns bereit, weiterhin die notwendige Hilfe zu leisten.

Ich bin zuversichtlich, dass wir unsere gemeinsamen Bemühungen zur Ausweitung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und der Ukraine konsequent fortsetzen und unsere für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit im Einklang mit den Interessen unserer Völker stärken werden”.

Der aserbaidschanische Präsident übermittelte Präsident Selenskyj seine besten Grüße und wünschte dem befreundeten ukrainischen Volk Frieden und Ruhe.