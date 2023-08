Aserbaidschanischer Premierminister gratuliert seinem ukrainischen Amtskollegen zum Unabhängigkeitstag

Baku, 24. August, AZERTAC

Der Premierminister der Republik Aserbaidschan, Ali Asadov, sandte seinem ukrainischen Amtskollegen Denys Shmyhal zum Unabhängigkeitstag des Landes ein Glückwunschschreiben.

In seinem Brief sprach Premierminister Asadov jahrhundertealte Traditionen der Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen den aserbaidschanischen und ukrainischen Völkern an. Der Premierminister äußerte sich lobend über das aktuelle Niveau der zwischenstaatlichen Beziehungen, die auf diesen soliden Grundlagen aufgebaut sind.

Er zeigte sich auch zuversichtlich, dass sich die traditionellen Freundschaftsbeziehungen und die enge Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und der Ukraine im Einklang mit den Interessen der beiden Länder und Völker weiterhin erfolgreich entwickeln und ausweiten werden.