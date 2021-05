Aserbaidschanischer Ringer wird die Ukraine bei Olympischen Spielen in Tokio vertreten

Kiew, 12. Mai, AZERTAC

Der aserbaidschanische griechisch-römische Parviz Nasibov in der Gewichtsklasse bis 67 Kilogramm wird die befreundete Ukraine bei den Olympischen Spielen in vertreten.

Er befindet sich auch in der Liste von Athleten, die von dem ukrainischen Ringerverband bekanntgegeben worden ist, wie das AZERTAC-Büro in Kiew mitteilt.

Die Ukraine wird in Tokio von Ringkämpfern in insgesamt 10 von 18 Gewichtsklassen vertreten sein, was das Schlimmste in der Geschichte des Landes ist. Zuvor hatten ukrainische Ringer bei den Olympischen Spielen 2012 in London die geringste Anzahl der Lizenzen für die Olympischen Spiele erworben.