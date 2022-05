Aserbaidschanischer Schwimmer Raschad Alguliyev im Finale des internationalen Turniers

Baku, 1. Mai, AZERTAC

Im tschechischen Ostrava findet ein internationales Schwimmturnier statt.

Raschad Alguliyev, Mitglied der aserbaidschanischen Nationalmannschaft, qualifizierte sich für das A-Finale über 200 Meter Lagenschwimmen.

Derzeit hat das aserbaidschanische Team 3 Medaillen auf seinem Konto.

Es sei erwähnt, dass der Wettbewerb die Lizenz für die Teilnahme an den Weltmeisterschaften erteilt, die dieses Jahr in Ungarn sowie 2023 in Japan stattfinden werden.

Neben aserbaidschanischen Athleten nehmen am Turnier aus der Schweiz, der Ukraine, Rumänien, Polen, Ungarn, Kroatien, der Tschechischen Republik und Georgien teil.