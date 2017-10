Aserbaidschanischer Turner-Verband feiert sein 15-jähriges Bestehen

Baku, 7. Oktober, AZERTAC

Am 7. Oktober feiert der aserbaidschanische Turner-Verband (AGF-Azerbaijan Gymnastic Federation) sein 15-jähriges Jubiläum, wie AZERTAC berichtet.

Am 7. Oktober 2002 wurde Frau Mehriban Aliyeva auf der Gründungskonferenz der AGF zur Präsidentin der Föderation gewählt. In der Anfangszeit umfasste die Aktivitäten der AGF solche Arten der Gymnastik wie künstlerische Gymnastik, Herren-Gymnastik, Tumbling und akrobatische Gymnastik.

Ein paar Monate nach der Gründungskonferenz fand im August 2003 zum ersten Mal in Baku die Runde der WM in künstlerischer Gymnastik statt. Im September desselben Jahres wurde die erste olympische Lizenz in der Geschichte der aserbaidschanischen künstlerischen Gymnastik gewonnen. Dinara Gimatova gewann die Lizenz bei der 26. Weltmeisterschaft in Budapest.

Im April 2004 fand zum zweiten Mal in Baku die Runde der WM in der künstlerischen Gymnastik statt. Die aserbaidschanische Gymnastik war in diesem Jahr zum ersten Mal bei den Olympischen Sommerspielen in Athen vertreten. Anna Gurbanova nahm 2004 an den Wettbewerben in der künstlerischen Gymnastik der Olympischen Spiele in Athen teil.

Das folgende Jahr war besonders ein bemerkenswertes Jahr in der Geschichte des Verbandes. Neben der Weltmeisterschaft in der künstlerischen Gymnastik in der Serie “A“ fand in Baku noch zum ersten Mal in der Geschichte des unabhängigen Aserbaidschan und in der ehemaligen Sowjetunion die 27. Weltmeisterschaft in der künstlerischen Gymnastik statt.

Im Jahr 2007 wurde in Baku die 23. Europäische Meisterschaft in der rhythmischer Gymnastik ausgetragen. Die aserbaidschanische Gymnastin Aliya Garayeva gewann bei dieser Meisterschaft eine Goldmedaille. Unsere Turnerinnen und Turner traten auch in den Mannschaftswettbewerben erfolgreich auf und beendeten das prestigeträchtige Turnier mit einer Bronzemedaille. Die rhythmischen Turnerinnen und Turner setzten ihre höchsten Leistungen fort und belegten bei der 28. Weltmeisterschaft auch den dritten Platz. Damit erwarb unsere Nationalmannschaft die meisten Lizenzen für die Olympischen Spiele in Peking 2008.

Im Jahr 2009 fand zum zweiten Mal die 25. EM in der künstlerischen Gymnastik statt. Bei der Meisterschaft in Baku wurden in den Mannschaftswettbewerben zwei Silber- und eine Bronzemedaille in den Einzelwettkämpfen gewonnen.

Die erste Medaille der aserbaidschanischen Turnerinnen und Turner bei der Europameisterschaft wurde 2010 gewonnen. Aliya Garayeva holte eine Bronzemedaille bei den Mehrkampfwettbewerben der 26. Europameisterschaft in Bremen. Unsere Turnerinnen und Turner gewannen auch Silber- und Bronzemedaillen bei dieser Meisterschaft.

Im Jahr 2014 wurde die Nationalgymnastik-Arena in Betrieb genommen. Das war ein weiterer wichtiger Schritt in der Entwicklung der Gymnastik in Aserbaidschan.

2015 war für AGF besonders bemerkenswertes und historisches Jahr. Aserbaidschanische Turnerinnen und Turner traten in allen sechs Arten der Gymnastik der ersten europäischen Spiele in Baku erfolgreich auf. Sie gewannen 7 Medaillen bei den Wettbewerben.

Im Jahr 2016 wurden der Präsidentin des aserbaidschanischen Gymnastikverbandes Mehriban Aliyeva die höchsten Auszeichnungen des Europäischen Olympischen Komitees und des Internationalen Turnerbundes (FIG- Fédération Internationale de Gymnastique) für den Beitrag zur Entwicklung der Gymnastik, des Sports in Europa und der Olympischen Bewegung in Europa verliehen.

Aserbaidschanische Turnerinnen und Turner gewannen bei den in Mai des laufenden Jahres in Baku ausgetragenen vierten Islamischen Spiele der Solidarität 20 Medaillen (9 Gold, 7 Silber und 4 Bronzen). Das war eine Rekordleistung von unseren Turnern nach der Zahl von bei einem Turnier gewonnenen Medaillen.