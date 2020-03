Aserbaidschanischer Turnverband führt in FIG-Rangliste

Baku, 2. März, AZERTAC

Die Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) hat nationale Turnverbände ausgezeichnet.

AZERTAC zufolge bewährte sich der aserbaidschanische Turnverband auch diesmal als beste nationale Turnföderation der Welt. Er wurde unter ausgezeichneten Föderationen von FIG als 1. Verband der Welt eingestuft.

Hier sei erwähnt, dass die FIG den aserbaidschanische Turnverband bereits zum dritten Mal dem ersten Platz für würdig befunden hatte.

Im vergangenen Jahr richtete der Verband drei Weltmeisterschaften im Turnen, internationale Wettbewerbe in 7 Arten der Gymnastik und andere Veranstaltungen auf hohem Niveau aus. Diese Arbeiten wurden von FIG auch diesmal hoch eingeschätzt.

Der Aserbaidschanische Gymnastikverband, geleitet von der Ersten Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva zählte in der FIG-Rangliste, die 148 Verbände in sich vereinigt, in den Jahren 2014, 2015 und 2016 zu den 10 stärksten Verbänden und landete in den Jahren 2017 und 2018 auf dem ersten Platz.