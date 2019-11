Aserbaidschanischer Turnverband wird 2020 acht internationale Turniere ausrichten

Baku, 23. November, AZERTAC

Das Kalenderjahr 2020 für den aserbaidschanischen Turnverband wird auch reich an internationalen Veranstaltungen sein. Der Verband wird nächstes Jahr acht internationale Wettbewerbe, darunter die Welt- und Europameisterschaften ausrichten.

Wie AZERTAC unter Berufung auf den Turnverband berichtet, werden internationale Wettbewerbe mit dem Turnier in der Trampolin- Gymnastik und dem Weltcup im Tumblingturnen starten. 26 Länder bestätigten bereits ihre Teilnahme an diesem Turnier, das vom 15. bis 16. Februar stattfinden und eine Lizenz vergeben wird. An dem Wettbewerb werden voraussichtlich 238 Turnerinnen und Turner teilnehmen.

Der nächste Wettkampf, der im März in der Nationalen Gymnastikarena in Baku ausgetragen wird, ist das internationale Turnier “AGF Junior Trophy“ und die Weltmeisterschaft im Turnen, die eine Lizenz für die Teilnahme an Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio vergibt . AGF Junior Trophy findet vom 7. bis 8. März und die Weltmeisterschaft eine Woche später vom 12. bis 15. März statt.

Nach der vorläufigen Liste wollen 48 Länder an der Weltmeisterschaft teilnehmen. 321 Turner werden Baku besuchen, um an diesem Turnier teilzunehmen.

Die Wettkämpfe in rhythmischer Gymnastik werden traditionell im April ausgetragen. Am 17. und 19. April findet in Baku zum ersten Mal das 7. Open-Turnier in rhythmischer Gymnastik um die Preise von Jan Batyrshina statt. Vom 24. bis 26. April wird in Baku das traditionelle Weltcup im rhythmische Turnen ausgetragen.

Auch das traditionelle Weltpokal in rhythmischer Gymnastik wird Teilnehmern eine Chance geben, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Die vorläufige Liste der an diesem Wettbewerb teilnehmenden Länder wird erst im Dezember bekannt gegeben.

Im Mai werden in Aserbaidschan weitere große internationale Wettbewerbe ausgetragen. Obwohl sich Aserbaidschan seit Ende 2013 die Aerobic-Gymnastik entwickelt, werden auch die Junioren-Weltmeisterschaft (8.-10. Mai) und die Weltmeisterschaft (14.-16. Mai) 2020 in Aserbaidschan ausgetragen. Die Aerobic-Europameisterschaft wurde im Mai 2019 erstmals erfolgreich in Baku ausgetragen.

Am 27. und 31. Mai wird in Aserbaidschans zum ersten Mal die Europameisterschaft in der Männergymnastik stattfinden. Sie wird ebenfalls eine Chance geben, eine Lizenz für die Teilnahme an den Olympischen Spielen zu erwerben. Am Turnier werden die stärksten Athleten des Kontinents teilnehmen.