Aserbaidschanischer Verteidigungsminister kondoliert seinem türkischen Amtkollegen

Baku, 25. Juli, AZERTAC

Der Verteidigungsminister der Republik Aserbaidschan, Generaloberst Zakir Hasanov, sandte dem Verteidigungsminister der Republik Türkei, Hulusi Akara, sowie dem Generalstabschef, General Yasar Guler, folgendes Kondolenzschreiben, wie der Pressedienst des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC erklärte.

"Mit tiefer Betroffenheit habe ich die Nachricht von einem verräterischen Terroranschlag auf die brüderlichen türkischen Streitkräfte in dem Gebiet, in dem die Anti-Terror-Operation “ Schild Euphrat“ durchgeführt wird, efahren. Ich spreche den Familien und Hinterbliebenen der beim Terroranschlag getöteten Soldaten in tiefster Trauer mein Beileid aus und wünschen den Verletzten baldige Genesung“.