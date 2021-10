Aserbaidschanischer Verteidigungsminister trifft georgischen Premierminister

Baku, 4. Oktober, AZERTAC

Der Verteidigungsminister der Republik Aserbaidschan, Generaloberst Zakir Hasanov, weilt zu einem Besuch in Georgien, wo ein trilaterales Treffen der Verteidigungsminister Aserbaidschans, Georgiens und der Türkei stattfinden wird.

Zunächst wurde am zum Andenken an Nationalleader Heydar Aliyev in Tiflis errichteten Denkmal ein Kranz niedergelegt.

Dann traf der Verteidigungsminister, Generaloberst Hasanov, mit dem Premierminister von Georgien Irakli Garibashvili zusammen.

Bei dem Treffen tauschten sich die Seiten über die Aussichten für die Entwicklung der Zusammenarbeit im militärischen und militärtechnischen Bereich sowie über andere Fragen von gemeinsamem Interesse aus.