Aserbaidschanisches Außenministerium: Es ist besorgniserregend, dass Organisatoren bei EM in Jerewan keine Sicherheitsmaßnahmen getroffen haben

Baku, 15. April, AZERTAC

Wir verurteilen das Verbrennen der Nationalflagge Aserbaidschans bei der Eröffnungsfeier der Europameisterschaften im Gewichtheben in Armenien.

Darüber schrieb der Leiter des Pressedienstes des Außenministeriums von Aserbaidschan, Aychan Hajizade, auf Twitter.

„Es ist besorgniserregend, dass die Organisatoren keine Sicherheitsmaßnahmen gegen solchen Hassakt ergriffen haben. Die Täter müssen entsprechend bestraft werden!“, schrieb er weiter.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass bei der Eröffnungsfeier der Europameisterschaft im Gewichtheben in Armenien eine Provokation gegen Aserbaidschan begangen wurde. Die Nationalflagge Aserbaidschans wurde bei der Eröffnungsfeier der Meisterschaft in Jerewan angezündet.

Nachdem die aserbaidschanische Fahne bei der Flaggenparade in den Saal gebracht worden war, stürmte ein Fan auf die Bühne, riss die Fahne aus den Händen des Mädchens, zündete sie an und trug sie aus dem Saal.