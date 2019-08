Aserbaidschanisches Militärorchester nimmt zum ersten Mal am Militärmusikfestival "Spasskaya Bashnya" teil

Baku, 24. August, AZERTAC

Die aserbaidschanische Armee ist zum ersten Mal auf dem 12. Internationalen Musikfestival “Spasskaya Bashnya“ in Moskau vertreten.

AZERTAC zufolge nimmt am Musikfest, das am 23. August auf dem Roten Platz in Moskau begonnen hat, ebenfalls das Militärorchester der Aserbaidschanischen Militärhochschule namens Heydar Aliyev teil. Am Festival, das bis zum 1. September dauern wird, nahm eine aserbaidschanische Delegation unter der Leitung von Obersten Etibar Aliyev teil.

Spasskaya Bashnya ist eines der größten Musikfestivale der Welt. Jedes Jahr nehmen neue interessante Kollektive am Festival teil.