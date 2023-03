Aserbaidschanisches Verteidigungsministerium: Irans Vorwurf ist unberechtigt und völlig inakzeptabel

Baku, 30. März, AZERTAC

Das Verteidigungsministerium der Republik Aserbaidschan hat Informationen über schmutzige und verleumderische Meinungen veröffentlicht, die von Kommandeur der Bodentruppen der Armee der Islamischen Republik Iran Kiomars Heydar gegen Aserbaidschan geäußert worden sind.

Laut der Auskunft des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC hat K. Heydari in seinen absurden Äußerungen behauptet, dass es in Aserbaidschan angeblich “zionistische“ Kräfte gebe, und Aserbaidschan während des 44-tägigen Vaterländischen Krieges aus Syrien gebrachte ISIS-Terroristen eingesetzt habe, und diese Kräfte immer noch in aserbaidschanischen Gebieten seien. Gleichzeitig sagt er, der Iran werde Änderungen an der Grenze zu Armenien nicht zulassen.

“Zunächst stellen wir fest, dass Anschuldigungen der iranischen Seite über die Präsenz ausländischer Streitkräfte auf dem Territorium der Republik Aserbaidschan grundlos und völlig inakzeptabel sind. Im Allgemeinen gibt es auf dem Territorium der Republik Aserbaidschan keine ausländischen Kräfte.

Wir möchten K. Heydari darauf aufmerksam machen, dass Armenien die Gebiete Aserbaidschans 30 Jahre lang besetzt hielt. Als Folge dieser militärischen Aggression wurde auch der 132 Kilometer lange Abschnitt der aserbaidschanischen-iranischen Staatsgrenze besetzt. Die iranische Seite machte jedoch nie eine vorwurfsvolle Aussagen über Armenien. Im Gegenteil wurde die iranisch-armenische Bruderschaft in dieser Zeit noch stärker. Heute ist es für niemanden ein Geheimnis, dass Armenien zwei Hauptverbündete in der Welt hat, einer von ihnen Frankreich und der zweite der Iran ist.

Die Republik Aserbaidschan unterstützt die territoriale Integrität aller Länder und mischt sich nicht in die inneren Angelegenheiten der Staaten ein.

Als Antwort auf Anschuldigungen, dass Aserbaidschan angeblich ISIS-Terroristen im 44-tägigen Vaterländischen Krieg eingesetzt hat, erklären wir nochmals, dass die glorreiche aserbaidschanische Armee ihre Gebiete im Alleingang von der Besatzung befreit und einen ruhmreichen und glänzenden Sieg errungen hat. Diese Behauptung ist nichts weiter als eine absurde Anschuldigung und Verleumdung. “Es ist ironisch und lächerlich, dass dieser Vorwurf von einem hochrangigen Militäroffizier eines Staates gemacht wurde, der den Terrorismus unterstützt und dessen beschuldigt wird, in verschiedenen Ländern der Welt Terroranschläge verübt zu haben“, hieß es im Bericht des Verteidigungsministeriums von Aserbaidschan.